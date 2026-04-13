Юрист рассказала о новой схеме мошенничества перед экзаменами

Юрист Пожарская: мошенники-репетиторы обещают абитуриентам поступление на бюджет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мошенники под видом репетиторов начали заманивать жертв, обещая гарантированное поступление на бюджетные места в университетах, рассказала «Радио 1» заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская. Она отметила, что в этой схеме аферисты пользуются страхом выпускников.

Все мошеннические схемы, основанные на сценариях, связанных с подготовкой к экзаменам, нацелены на людей, которые уже загнали себя в стрессовую ситуацию. Потому что они не готовы к будущим испытаниям и стремятся найти очень быстро качественную подготовку с гарантированным успехом, — рассказала Пожарская.

Юрист посоветовала всегда перепроверять информацию на официальных сайтах вузов об актуальных курсах. Она напомнила, что ни один репетитор или другие способы подготовки не могут гарантировать успех.

Ранее эксперт по сотовой связи Дмитрий Кишилов рассказал, что мошенники стали связываться с детьми, выдавая себя за родителей или близких родственников. Для этого они используют голосовые сообщения или видеозвонки, сохраненные в мессенджерах, чтобы получить нужные им данные.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

