Популярная закуска рекордно взлетела в цене из-за войны в Иране

13 апреля 2026 в 16:28

Bloomberg: цены на фисташки достигли максимума за восемь лет из-за войны в Иране

Мировые цены на фисташки достигли максимального уровня за последние восемь лет на фоне эскалации конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Expana Markets. Согласно предоставленной информации, средняя стоимость за фунт (454 грамма) орехов в настоящее время составляет $4,57 (351,75 рубля).

В последний раз подобный ценовой уровень фиксировался в мае 2018 года. Аналитики обращают внимание, что Иран занимает второе место в мире по объемам поставок фисташек, обеспечивая треть глобального экспорта этой продукции.

Аналитик компании Ник Мосс пояснил, что проблемы на мировом рынке возникли еще до начала военной операции США против Ирана в конце февраля. В 2025 году урожай фисташек в исламской республике оказался ниже ожидаемого, а в начале года блокировки связи на фоне протестов мешали иранским экспортерам налаживать поставки за рубеж.

Мосс добавил, что цены на фисташки очень чувствительны к кризисам на Ближнем Востоке, учитывая роль этого региона как крупного поставщика, транзитного хаба и одновременно крупного потребителя. Дополнительным фактором роста цен стал успех так называемого дубайского шоколада, в начинке которого используются фисташки.

Кондитеры по всему миру начали активнее применять эти орехи в своей продукции, что также повлияло на рыночную ситуацию. В итоге за последние два года цены на фисташки выросли на треть.

Ранее директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он отметил, что эти виды рыб в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.

