Российского блогера внесли в базу «Миротворца» за поддержку СВО

13 апреля 2026 в 16:23

Российский блогер и музыкант Илья Коряков, более известный как MZLFF или Илья Мазеллов, пополнил базу данных украинского сайта «Миротворец», следует из опубликованных там сведений. Персональная информация о нем была размещена в понедельник, 13 апреля.

Авторы «Миротворца» обвинили Корякова в публичной поддержке России, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Основанием для внесения в базу послужило участие музыканта в августе 2024 года в благотворительном концерте, средства от которого направили на поддержку жителей Курской области и закупку средств РЭБ. Кроме того, указано, что он оказывал финансовую помощь гуманитарным миссиям в зону СВО.

Ранее персональные данные российского актера и музыканта Глеба Калюжного появились на украинском сайте «Миротворец». Артиста обвиняют в публичной поддержке России и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

До этого российская актриса Валентина Рубцова, известная по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», заявила, что гордится своим появлением в базе украинского сайта «Миротворец». Ее личные данные были добавлены на ресурс в понедельник, 6 апреля. По словам артистки, она лишний раз убедилась, что все делает правильно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мадьяр обозначил позицию Венгрии по предоставлению Украине кредита от ЕС
Лидер «Тисы» ответил на вопрос о планах Венгрии на российскую нефть
Адвокат ответил, при каком условии Чекалину могут смягчить приговор
Экономист раскрыл неочевидную причину привязки ИНН к переводам через СБП
В Госдуме назвали огромный минус победы партии Мадьяра в Венгрии
Москалькова рассказала о судьбе беженцев с Украины
«Я плакала»: синхронистка о допуске спортсменов под флагом России
Захарова раскрыла причину дорогой электроэнергии в Европе
«Варварский удар»: дрон-камикадзе ВСУ выбрал своей целью медсестру
Глава «Тисы» назвал угрозу энергоснабжению Венгрии
Стилист перечислила лучшие аксессуары для женщин всех возрастов
Политолог ответил, какие страны Европы втянутся в бои за Ормузский пролив
Офицер ВСУ в аду, Киев купается в сатанизме: новости СВО на вечер 13 апреля
Макрон анонсировал конференцию по Ормузскому проливу
Медсестра пострадала во время атаки ВСУ на Брянскую область
Востоковед раскрыл, почему страны Залива отказались от помощи Киева с БПЛА
«Здравый смысл победил»: в ГД оценили допуск российских пловцов под флагом
«Ничего не боится»: стала известна судьба кота, которого освятили на Пасху
В Петербурге ребенка нашли с чужим пьяным мужчиной в квартире
Популярная закуска рекордно взлетела в цене из-за войны в Иране
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

