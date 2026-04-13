Российского блогера внесли в базу «Миротворца» за поддержку СВО Блогера и музыканта Илью Корякова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский блогер и музыкант Илья Коряков, более известный как MZLFF или Илья Мазеллов, пополнил базу данных украинского сайта «Миротворец», следует из опубликованных там сведений. Персональная информация о нем была размещена в понедельник, 13 апреля.

Авторы «Миротворца» обвинили Корякова в публичной поддержке России, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Основанием для внесения в базу послужило участие музыканта в августе 2024 года в благотворительном концерте, средства от которого направили на поддержку жителей Курской области и закупку средств РЭБ. Кроме того, указано, что он оказывал финансовую помощь гуманитарным миссиям в зону СВО.

Ранее персональные данные российского актера и музыканта Глеба Калюжного появились на украинском сайте «Миротворец». Артиста обвиняют в публичной поддержке России и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

До этого российская актриса Валентина Рубцова, известная по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», заявила, что гордится своим появлением в базе украинского сайта «Миротворец». Ее личные данные были добавлены на ресурс в понедельник, 6 апреля. По словам артистки, она лишний раз убедилась, что все делает правильно.