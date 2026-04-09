09 апреля 2026 в 17:43

Актера Калюжного обвинили в угрозе суверенитету Украины

Актер Калюжный внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

Глеб Калюжный Глеб Калюжный Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Персональные данные российского актера и музыканта Глеба Калюжного появились на украинском сайте «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Артиста обвиняют в публичной поддержке России и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В качестве причины внесения актера в базу на сайт указали участие в съемках фильма о событиях СВО. Речь идет о ленте «Малыш».

Ранее российская актриса Валентина Рубцова, известная по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», заявила, что гордится своим появлением в базе украинского сайта «Миротворец». Ее личные данные были добавлены на ресурс в понедельник, 6 апреля. По словам артистки, она лишний раз убедилась, что все делает правильно.

Ранее режиссер и актер Арменак Назикян также оказался в базе украинского сайта «Миротворец». Поводом стало участие в съемках фильма «Новая земля» в Запорожской области в 2025 году. Артисту вменяют якобы посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, а его персональные данные размещены в открытом доступе.

Глеб Калюжный
Миротворец
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

