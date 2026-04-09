Актера Калюжного обвинили в угрозе суверенитету Украины

Персональные данные российского актера и музыканта Глеба Калюжного появились на украинском сайте «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Артиста обвиняют в публичной поддержке России и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В качестве причины внесения актера в базу на сайт указали участие в съемках фильма о событиях СВО. Речь идет о ленте «Малыш».

Ранее российская актриса Валентина Рубцова, известная по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», заявила, что гордится своим появлением в базе украинского сайта «Миротворец». Ее личные данные были добавлены на ресурс в понедельник, 6 апреля. По словам артистки, она лишний раз убедилась, что все делает правильно.

Ранее режиссер и актер Арменак Назикян также оказался в базе украинского сайта «Миротворец». Поводом стало участие в съемках фильма «Новая земля» в Запорожской области в 2025 году. Артисту вменяют якобы посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, а его персональные данные размещены в открытом доступе.