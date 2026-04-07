07 апреля 2026 в 17:08

Российскому режиссеру присудили смертоносную «премию» на Украине

Режиссера Арменака Назикяна внесли в базу «Миротворца» из-за съемок в Запорожье

Режиссер и актер Арменак Назикян попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса. Поводом стали съемки фильма «Новая земля» в Запорожской области в 2025 году.

Артиста обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Персональные данные Назикяна опубликованы на сайте.

Ранее российская актриса Валентина Рубцова, известная по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», заявила, что гордится своим появлением в базе украинского сайта «Миротворец». Ее личные данные были добавлены на ресурс в понедельник, 6 апреля. По словам артистки, она лишний раз убедилась, что все делает правильно.

До этого бывший премьер-министр Норвегии и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд также попал в базу «Миротворца». Его обвинили в многолетней деятельности, якобы направленной на продвижение российских политических интересов в Европе.

Помимо этого, знаменитый российский лыжник олимпийский чемпион Никита Крюков попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Ему инкриминируют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

