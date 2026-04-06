Экс-генсек Совета Европы оказался в списке «Миротворца»

Бывший премьер-министр Норвегии и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Его обвинили в многолетней деятельности, направленной на реализацию политических интересов России в Европе.

Причиной внесения в базу также стало награждение политика орденом Дружбы за значительный вклад в укрепление сотрудничества между РФ и Советом Европы. Персональные данные Ягланда появились на сайте 5 апреля.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Ресурс содержит базу личных данных журналистов, артистов, спортсменов и политиков. В список регулярно попадают даже несовершеннолетние в возрасте от двух лет.

Ранее российскую актрису Валентину Рубцову, известную по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», внесли в базу данных «Миротворца». Личные данные актрисы появились на ресурсе в понедельник, 6 апреля. Рубцову обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность страны, а также в публичной поддержке действий России.