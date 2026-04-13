13 апреля 2026 в 16:22

Захарова раскрыла масштаб войны с советскими памятниками в Европе

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Переписывание истории — это объявленная властями Польши, стран Прибалтики и Украины война, в том числе с советскими памятниками, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции «Геноцид советского народа: историческое просвещение и международное признание». Она привела данные о сносе монументов благодарности Красной Армии в этих странах, передает корреспондент NEWS.ru.

Только в Польше снесено было 500 монументов благодарности Красной Армии. Вы только вдумайтесь, только в одной стране. В Эстонии — почти 200. Большинство этих памятников ставили непосредственно после войны. Кто ставил? Местные жители. Многие из них были поставлены, установлены и созданы на деньги граждан. Это были не только государственные деньги. Это были пожертвования граждан тех стран, которые были освобождены, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что только Россия и Белоруссия встают «в полный рост», чтобы говорить о болезненности этих процессов. Она также упомянула коллективные заявления стран СНГ и ОДКБ, но подчеркнула, что ежедневно бороться с такими явлениями приходится практически в одиночку.

Ранее Захарова заявила, что на Западе активизировались чудовищные попытки агрессивного меньшинства переписать историю. Ответом на это стало провозглашение 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Дипломат связала реваншизм с тем, что поколение ветеранов Второй мировой войны уже не может физически защитить правду.

Семен Товстый
Нижегородские врачи спасли мужчину с огромной кистой в области шеи
Приглашение в Госдуму, конфликт с Савичевой: как живет Полина Гагарина
«Будет сложно продать за 345 млн»: раскрыта судьба особняка Меладзе
Площадь пожара в здании XIX века в центре Петербурга выросла в шесть раз
Диетолог раскрыла, чем лучше всего кормить мужа
«Венгр» свалил Орбана: что означает победа Мадьяра для Европы и России
В Китае раскрыли значение звонка Путина президенту Ирана
Мадьяр обозначил позицию Венгрии по предоставлению Украине кредита от ЕС
Лидер «Тисы» ответил на вопрос о планах Венгрии на российскую нефть
Адвокат ответил, при каком условии Чекалину могут смягчить приговор
Экономист раскрыл неочевидную причину привязки ИНН к переводам через СБП
В Госдуме назвали огромный минус победы партии Мадьяра в Венгрии
Москалькова рассказала о судьбе беженцев с Украины
«Я плакала»: синхронистка о допуске спортсменов под флагом России
Захарова раскрыла причину дорогой электроэнергии в Европе
«Варварский удар»: дрон-камикадзе ВСУ выбрал своей целью медсестру
Глава «Тисы» назвал угрозу энергоснабжению Венгрии
Стилист перечислила лучшие аксессуары для женщин всех возрастов
Политолог ответил, какие страны Европы втянутся в бои за Ормузский пролив
Офицер ВСУ в аду, Киев купается в сатанизме: новости СВО на вечер 13 апреля
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
