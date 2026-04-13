Переписывание истории — это объявленная властями Польши, стран Прибалтики и Украины война, в том числе с советскими памятниками, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции «Геноцид советского народа: историческое просвещение и международное признание». Она привела данные о сносе монументов благодарности Красной Армии в этих странах, передает корреспондент NEWS.ru.

Только в Польше снесено было 500 монументов благодарности Красной Армии. Вы только вдумайтесь, только в одной стране. В Эстонии — почти 200. Большинство этих памятников ставили непосредственно после войны. Кто ставил? Местные жители. Многие из них были поставлены, установлены и созданы на деньги граждан. Это были не только государственные деньги. Это были пожертвования граждан тех стран, которые были освобождены, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что только Россия и Белоруссия встают «в полный рост», чтобы говорить о болезненности этих процессов. Она также упомянула коллективные заявления стран СНГ и ОДКБ, но подчеркнула, что ежедневно бороться с такими явлениями приходится практически в одиночку.

Ранее Захарова заявила, что на Западе активизировались чудовищные попытки агрессивного меньшинства переписать историю. Ответом на это стало провозглашение 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Дипломат связала реваншизм с тем, что поколение ветеранов Второй мировой войны уже не может физически защитить правду.