13 апреля 2026 в 16:05

Лидер венгерской «Тисы» поблагодарил Москву и Пекин за уважение к выборам

Петер Мадьяр
Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил благодарность Москве и Пекину за уважительное отношение к решению венгерских избирателей. В ходе международной пресс-конференции политик также подтвердил открытость к прагматичному сотрудничеству с этими странами, передает венгерский телеканал М1.

Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география, — сказал Мадьяр.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не делает преждевременных прогнозов относительно развития отношений с Будапештом после выборов. По его словам, дальнейшая логика взаимодействия будет зависеть от позиции нового руководства Венгрии.

До этого Национальная избирательная комиссия Венгрии объявила, что оппозиционная партия «Тиса» лидирует по итогам подсчета 98,9% бюллетеней. Она набрала 69,35% голосов и получила 138 мест в парламенте, таким образом обеспечив себе конституционное большинство.

