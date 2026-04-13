В Петербурге ребенка нашли с чужим пьяным мужчиной в квартире

Пятилетнего ребенка обнаружили в квартире с посторонним мужчиной в Сестрорецке после того, как он оказался на балконе третьего этажа и едва не упал, сообщил Telegram-канал «78 Новости». Родителей мальчика в момент происшествия дома не было.

После поступления сигнала на место прибыл наряд Росгвардии, к этому времени мальчик вернулся внутрь помещения. В ходе проверки в квартире был обнаружен 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не являющийся родителем ребенка. Жилое помещение находилось в антисанитарном состоянии. Ребенок был передан инспектору по делам несовершеннолетних для установления всех обстоятельств произошедшего и розыска его родителей.

Ранее стало известно, что жительница Улан-Удэ перевернула электроплиту на уже умершего от асфиксии младенца. Таким образом она пыталась выдать его гибель за несчастный случай. Изначально женщина не заметила, как младенец задохнулся во время кормления. Она уснула в момент кормления грудью, а очнувшись, испугалась и перенесла тело на кухню, где и опрокинула плитку. После пошла в магазин и лишь затем вызвала скорую.