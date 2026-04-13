Два вида птиц прилетели в Москву после зимнего сезона

Два вида птиц прилетели в Москву после зимнего сезона В национальный парк «Лосиный остров» вернулись лебеди-шипуны и серые цапли

В московский национальный парк «Лосиный остров» вернулись лебеди-шипуны и серые цапли, пишет «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу особо охраняемой природной территории. Специалисты уточнили, что эти птицы тщательно выбирают места обитания.

Лебеди-шипуны и серые цапли предпочитают жить в спокойных заводях с густой растительностью. По словам специалистов, прилет этих птиц означает, что природа в нацпарке чистая и здоровая.

Жители и гости столицы могут услышать пернатых, гуляя на экологическом маршруте «Заповедный лес». Это охраняемая зона парка, где нет городского шума.

Ранее в Москве на территории «Лосиного острова» начался брачный сезон у серых ворон. Специалисты насчитали до 30 разных сигналов на языке птиц, подтверждающих намерение пернатых создать семью.