Голубь во сне: мир или тревога? Точный ответ авторитетных сонников внутри

Если вам приснился голубь, в большинстве случаев это благоприятный символ, предвещающий мир, любовь и хорошие новости. Однако точное толкование зависит от пола сновидца, цвета и поведения птицы.

К чему снится голубь женщине

Для сновидиц эта птица часто является вестницей перемен в личной жизни. Если девушка увидела белого голубя, ее ждет скорая свадьба с добрым и надежным человеком. Замужним дамам такой сон сулит семейное счастье, гармонию и даже скорое пополнение в семье. Особенно хорошо, если птица воркует или залетела в окно, это к радости и достатку в доме.

К чему снится голубь мужчине

Для мужчин значение сна смещается в сторону карьеры и судьбоносных решений. Увидеть голубя — знак грядущих перемен, которые могут кардинально изменить жизнь. Возможно получение выгодного предложения, повышение по службе или встреча, которая приведет к смене семейного статуса. Если птица села на руку, мужчине стоит рискнуть — удача на его стороне.

Значение деталей

Обратите внимание на детали.

Белый голубь — символ чистоты и исполнения надежды.

Черный или сизый голубь предупреждает о временных трудностях.

Мертвая птица или ее одинокий голос — к несчастьям и разрыву с близкими.

Если птица стучит в окно, ждите известий.

Кормить голубей — к добрым делам и благополучию.

Помните, что сон — это лишь подсказка, а свою судьбу всегда создаете вы сами.

