Девушка лишилась почти миллиона рублей ради встречи с корейской звездой

Белоруска отдала мошенникам почти 1 млн рублей ради встречи с корейским актером

В Минске 25-летняя девушка оформила кредит и перевела мошенникам более 35 тыс. белорусских рублей (936 тыс. рублей) ради обещанной встречи с известным южнокорейским актером, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии. По данным следствия, в соцсети пострадавшая познакомилась с мужчиной, который представился звездой корейских дорам и певцом.

В милицию обратилась 25-летняя минчанка, ставшая жертвой интернет-аферистов. В социальной сети она познакомилась с мужчиной, который в процессе общения назвался известным южнокорейским актером и певцом, — говорится в сообщении.

Собеседник предложил встретиться и попросил связаться с его менеджером для выбора даты. По просьбе «актера» поклонница перевела деньги на подготовку документов для его приезда в Белоруссию, оплату медицинского полиса и другие расходы. После этого связь прекратилась. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее мошенники начали обманывать флористов, предлагая им вложить в букеты конверты с деньгами за оплату по поддельным чекам. Одна из пострадавших из Майкопа попыталась вычислить злоумышленников, лично проследив за курьером, но тот утверждал, что не имеет никакого отношения к ситуации. В прокуратуре подтвердили, что это не единичный случай.

Взрослых российских пловцов допустили до соревнований с флагом и гимном
Появилась новая версия исчезновения героя СВО
Экс-сенатору потребовали срок по делу о покушении на убийство
«Дальше некуда»: Песков оценил дальнейшее ухудшение отношений России с ЕС
Давление украинцев, позорные санкции, отказ Винер: как живет Алина Кабаева
Стало известно, почему некоторые люди так любят читать страшные новости
Песков поставил точку в вопросе о поздравлении Мадьяра с победой в Венгрии
Захарова высказалась о попытках Запада отрицать геноцид советского народа
Meta создает ИИ-двойника Цукерберга
Адвокат ответил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке
Силы ПВО предотвратили налет БПЛА на российский регион
В Госдуме напомнили о повышении выплат для миллионов россиян
ВС России ликвидировали высокопоставленного офицера Госпогранслужбы Украины
Россиян предупредили о расслоении рынка вакансий
Омичам рассказали, грозит ли региону затопление
Пропавшего неделю назад журналиста нашли мертвым в реке
Раскрыта новая цель Израиля после Ирана
Родителям дали советы, как эффективно уберечь детей от клещей
«Сыграл на опережение»: Пашинян решил судьбу венгров в поздравлении Мадьяру
Путин назначил ответственных за устранения последствий паводка
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
