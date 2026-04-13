Девушка лишилась почти миллиона рублей ради встречи с корейской звездой Белоруска отдала мошенникам почти 1 млн рублей ради встречи с корейским актером

В Минске 25-летняя девушка оформила кредит и перевела мошенникам более 35 тыс. белорусских рублей (936 тыс. рублей) ради обещанной встречи с известным южнокорейским актером, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии. По данным следствия, в соцсети пострадавшая познакомилась с мужчиной, который представился звездой корейских дорам и певцом.

Собеседник предложил встретиться и попросил связаться с его менеджером для выбора даты. По просьбе «актера» поклонница перевела деньги на подготовку документов для его приезда в Белоруссию, оплату медицинского полиса и другие расходы. После этого связь прекратилась. Следователи возбудили уголовное дело.

