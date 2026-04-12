Появились подробности разговора Лукашенко и Путина Лукашенко и Путин обсудили подготовку к Форуму регионов Белоруссии и России

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к очередному форуму регионов двух стран, сообщается на сайте лидера республики. Мероприятие состоится в июне текущего года.

Особое внимание уделено подготовке очередного Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в июне в Минске и Минской области и будет посвящен тематике экономического взаимодействия, — сказано в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор между главами государств состоялся в воскресенье, 12 апреля. В ходе беседы Лукашенко и Путин также обменялись взаимными поздравлениями по случаю праздника Пасхи.

Ранее президент Белоруссии назвал жизнь в мире и согласии главным завоеванием своего народа. По его словам, белорусам не на что жаловаться, так как их жизнь протекает без войн и боевых столкновений.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но выступает абсолютно против нее. Президент уточнил, что подход к содержанию армии необходимо пересмотреть с учетом текущей международной обстановки.