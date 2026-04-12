12 апреля 2026 в 14:38

Появились подробности разговора Лукашенко и Путина

Лукашенко и Путин обсудили подготовку к Форуму регионов Белоруссии и России

Александр Лукашенко и Владимир Путин Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к очередному форуму регионов двух стран, сообщается на сайте лидера республики. Мероприятие состоится в июне текущего года.

Особое внимание уделено подготовке очередного Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в июне в Минске и Минской области и будет посвящен тематике экономического взаимодействия, — сказано в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор между главами государств состоялся в воскресенье, 12 апреля. В ходе беседы Лукашенко и Путин также обменялись взаимными поздравлениями по случаю праздника Пасхи.

Ранее президент Белоруссии назвал жизнь в мире и согласии главным завоеванием своего народа. По его словам, белорусам не на что жаловаться, так как их жизнь протекает без войн и боевых столкновений.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но выступает абсолютно против нее. Президент уточнил, что подход к содержанию армии необходимо пересмотреть с учетом текущей международной обстановки.

Страны СНГ
Белоруссия
Александр Лукашенко
Владимир Путин
ЦАХАЛу приказали готовиться к продолжению войны после провала переговоров
В США заявили, что «узкие места» Ирана и Китая поставили США в тупик
«Катастрофа»: Буданов сделал тревожное заявление о будущем Украины
Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном
Трамп объявил морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров
Священник окатил собравшихся на пасхальной службе водой из кубка
«Делает невозможное»: дочь Турецкого поздравила отца с днем рождения
Годовщину полета Гагарина в космос отметили в Байконуре
«Ни квартир, ни машин»: дочка Распутиной пожаловалась на тяготы жизни
Ульянов назвал условие, при котором США и Иран сразу достигли бы согласия
В Госдуме назвали вид космического туризма в России, не имеющий аналогов
Стало известно, о чем будут говорить Путин и президент Индонезии
Скончалась внучка звезды немого кино Веры Холодной
Выборы в Венгрии 12 апреля: последние новости, промежуточные результаты
«Тираны усвоили»: в Иране увидели принятие Вашингтоном сущности Тегерана
Президент Ирана поздравил православных христиан в России с Пасхой
Обломки украинского БПЛА нашли на популярном пляже в Эстонии
Президент Ирана рассказал Путину, как прошли переговоры с США
Москвич взломал веб-камеру тещи и несколько лет тайно ее снимал
«Зеленский охамел»: Сальдо раскрыл роль Украины для Евросоюза в будущем
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
