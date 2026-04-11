Мошенники придумали новую схему обмана на доставке цветов

Мошенники начали обманывать на доставке цветов самих флористов, прося их положить в букет конверт с деньгами, пишет Telegram-канал «112». По его информации, аферисты уверяют жертв, что отправили им деньги на счет и даже присылают поддельные чеки.

В материале говорится, что одной из попавшихся на такой обман стала флорист из Майкопа, которую попросили положить в букет конверт с 20 тыс. рублей. Деньги отправили на поддельный счет, а ей дали поддельный чек. Курьер забрал заказ, но на следующий день в салон снова позвонили и сказали, что случайно отправили на 20 тыс. больше. Проверка показала, что деньги не поступали.

Тогда владелица магазина Екатерина придумала хитрый план, чтобы поймать мошенников. Когда курьер прибыл, она решила отправиться с ним, чтобы лично проверить сохранность товара. По пути мужчина утверждал, что не имеет никакого отношения к ситуации. В этот момент на рабочий телефон магазина поступило сообщение: «пупсик, удачной дороги».

Пострадавшая обратилась в прокуратуру и выяснила, что другие люди также стали жертвами мошенников. Злоумышленники обманывают не только клиентов, но и курьеров, убеждая их оставить цветы и перевести деньги на карту под различными предлогами.

