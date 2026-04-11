Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 13:40

Мошенники придумали новую схему обмана на доставке цветов

Мошенники начали обманывать флористов на доставке цветов с конвертом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали обманывать на доставке цветов самих флористов, прося их положить в букет конверт с деньгами, пишет Telegram-канал «112». По его информации, аферисты уверяют жертв, что отправили им деньги на счет и даже присылают поддельные чеки.

В материале говорится, что одной из попавшихся на такой обман стала флорист из Майкопа, которую попросили положить в букет конверт с 20 тыс. рублей. Деньги отправили на поддельный счет, а ей дали поддельный чек. Курьер забрал заказ, но на следующий день в салон снова позвонили и сказали, что случайно отправили на 20 тыс. больше. Проверка показала, что деньги не поступали.

Тогда владелица магазина Екатерина придумала хитрый план, чтобы поймать мошенников. Когда курьер прибыл, она решила отправиться с ним, чтобы лично проверить сохранность товара. По пути мужчина утверждал, что не имеет никакого отношения к ситуации. В этот момент на рабочий телефон магазина поступило сообщение: «пупсик, удачной дороги».

Пострадавшая обратилась в прокуратуру и выяснила, что другие люди также стали жертвами мошенников. Злоумышленники обманывают не только клиентов, но и курьеров, убеждая их оставить цветы и перевести деньги на карту под различными предлогами.

Ранее сообщалось, что мошенники активно рассылают россиянам сообщения о перерасчете платежей за жилищно-коммунальные услуги. Под предлогом уточнения данных злоумышленники пытаются выманить персональную информацию граждан.

Общество
мошенники
обманы
схемы
доставки
цветы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В еще одном городе Украины введут трудовую повинность
Зеленский согласился на пасхальное перемирие
Гладков рассказал о жертвах новой атаки ВСУ на Белгородскую область
«С полным недоверием»: глава МИД Ирана о предстоящих переговорах с США
Меладзе выставил на продажу шикарный особняк из-за каприза дочери
Стало известно, кто стал посредником в обмене пленными с Украиной
«Наследие не должно пропадать»: Цыганова вызвалась петь песни Пугачевой
Маньяк 14 лет уходил от правосудия на Алтае: что натворил, жуткое убийство
Появились новые подробности переговоров между США и Ираном
Надвигается майская жара, ждите ливни и грозы: погода в Москве в апреле
В Минобороны раскрыли, кого еще удалось вернуть в ходе обмена пленными
Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем
Мошенники придумали новую схему обмана на доставке цветов
«Удивительно точно»: Любимова о влиянии космоса на культуру страны
Россия и Украина обменялись пленными в преддверии Пасхи
Сиделке по ошибке заплатили 1,4 млн рублей, а потом засудили
Появились первые кадры входа в атмосферу Земли, снятые изнутри Artemis II
В Афганистане задержали предполагаемого участника бойни в Герате
Спецкомиссия из Кабула займется делом о кровавой бойне в парке отдыха
Рассекречены показания о казни 8 тыс. узников концлагеря «Травники»
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.