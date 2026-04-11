Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 07:00

Стало известно, как мошенники обманывают россиян с помощью платежей за ЖКУ

Доцент Щербаченко: мошенники рассылают сообщения о перерасчете платежей за ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники рассылают россиянам сообщения о якобы проводимом перерасчете платежей за жилищно-коммунальные услуги, включая оплату электроэнергии, воды и других ресурсов, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, под предлогом уточнения данных злоумышленники выманивают персональную информацию граждан.

Он подчеркнул, что все расчеты по коммунальным услугам лучше незамедлительно проверять в официальных приложениях или офисах поставщиков услуг. По его словам, при подозрительном звонке важно сразу же прекратить общение с незнакомыми людьми.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать пожилых россиян, выдавая себя за сотрудников отделов кадров с их прежних мест работы. Они запугивают пенсионеров отменой выплат и настаивают на срочном визите в СФР.

Общество
ЖКХ
мошенники
ЖКУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль оценил идею заключения перемирия с «Хезболлой»
«Беззубая» тактика ВСУ, гибель мобилизованных: новости СВО к утру 11 апреля
Киркоров, Калашникова, Керимова: как празднует Пасху пафосная Рублевка
Российские ученые оказались на пороге открытия в лечении болезни Паркинсона
Эксперт раскрыл, в каком случае Израиль может нанести ядерный удар по Ирану
Стало известно, как РКС проверит книги по закону о наркотиках
Премьера Британии осудили за «легкомысленный» отпуск в Испании
В России возобновили охоту на экс-главу СНБО Украины
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 апреля: инфографика
Поразили более 350 бойцов и станции Starlink: успехи ВС РФ к утру 11 апреля
Почти 100 «птичек» ВСУ уничтожили над Россией за ночь
Стало известно об исчезновении одного из самых дорогих дронов США
В США задались вопросом о роли Рубио в переговорах с другими странами
Трамп обратился к Нетаньяху с важной и неожиданной просьбой
В Роскачестве назвали два шага для пересчета платы за ЖКХ
Кому лето и +24, а кому зима с -26: погода в РФ на неделе с 13 по 19 апреля
Стало известно, как мошенники обманывают россиян с помощью платежей за ЖКУ
Названа дата выпускных балов в российских школах
Первая за полвека миссия к Луне завершилась: как «Орион» вернулся на Землю
Минобороны РФ раскрыло, какой тактики придерживаются ВСУ
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
Общество

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.