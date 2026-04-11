Стало известно, как мошенники обманывают россиян с помощью платежей за ЖКУ Доцент Щербаченко: мошенники рассылают сообщения о перерасчете платежей за ЖКУ

Мошенники рассылают россиянам сообщения о якобы проводимом перерасчете платежей за жилищно-коммунальные услуги, включая оплату электроэнергии, воды и других ресурсов, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, под предлогом уточнения данных злоумышленники выманивают персональную информацию граждан.

Мошенники рассылают сообщения о «проводимом перерасчете» платежей за ЖКУ, включая оплату услуг электроэнергии, воды и прочих. Под предлогом уточнения данных или предоставления скидок они пытаются выманить персональную информацию и СМС-коды доступа к личным кабинетам. Сообщения аферистов обычно выглядят следующим образом: «Уважаемые абоненты! Сообщаем, что проводится перерасчет за коммунальные платежи по электроэнергии». Затем злоумышленники предлагают сразу же завершить работы по перерасчету и выманивают данные граждан, — сказал Щербаченко.

Он подчеркнул, что все расчеты по коммунальным услугам лучше незамедлительно проверять в официальных приложениях или офисах поставщиков услуг. По его словам, при подозрительном звонке важно сразу же прекратить общение с незнакомыми людьми.

