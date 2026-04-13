13 апреля 2026 в 12:29

В Минцифры спрогнозировали развитие атак мошенников

Замминистра Шойтов: мошенники будут атаковать конкретных людей с помощью ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Атаки мошенников станут более сложными и направленными на конкретных людей заявил заместитель министра цифрового развития РФ Александр Шойтов. По его словам, которые передает ТАСС, для этого в том числе будет использоваться искусственный интеллект.

[Мошенники] подбирают информацию на конкретных людей, и в том числе для этого будет использоваться искусственный интеллект. Поэтому будут более сложные, таргетированно направленные атаки, — сказал замминистра.

Ранее представители пресс-службы платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщили, что аферисты, переодетые в униформу и с поддельными удостоверениями, ходят по квартирам и сообщают россиянам об «утечке газа» или о «несоответствии нормам». После этого они требуют срочной замены оборудования — датчиков или кранов — по завышенным ценам.

До этого директор направления дополнительных продуктов сотового оператора «МегаФон» Дмитрий Кишилов сообщил, что мошенники стали связываться с детьми, выдавая себя за родителей или близких родственников. Для этого они используют голосовые сообщения или видеозвонки, сохраненные в мессенджерах, чтобы получить нужные им данные.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
