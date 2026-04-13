13 апреля 2026 в 14:13

«Сатанисты»: Мирошник высказался об итогах пасхального перемирия

Мирошник назвал ВСУ сатанистами за нарушение перемирия

Родион Мирошник
Россия выполнила свои обязательства в рамках пасхального перемирия, в то время как Украина их проигнорировала, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник в Telegram-канале. Он также назвал «подопечных» президента Украины Владимира Зеленского сатанистами (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) за нарушение режима прекращения огня.

Мирошник подчеркнул, что Украина не смогла инсценировать «зеркальные действия» в период пасхального перемирия. Дипломат подчеркнул, что Киев не прекращал атаки на гражданскую инфраструктуру. Прилеты зафиксированы как минимум в Курской и Белгородской областях, есть пострадавшие.

По итогу можно констатировать, что Россия свою гуманную миссию в отношении единоверцев на украинской стороне выполнила, у подопечных же Зеленского с «зеркальным ответом» не сложилось. Сатанисты остаются сатанистами, — написал дипломат.

Как отметил Мирошник, Минобороны России зафиксировало 6558 нарушений режима перемирия. В ведомстве констатировали лишь небольшое снижение интенсивности обстрелов, однако огонь украинские боевики открывали практически на всех направлениях фронта.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина неизменно будет нарушать любые соглашения, поэтому переговоры с ней не имеют смысла. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта с Россией ради собственной выгоды.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

