Россиянам раскрыли, что грозит за самовольную установку шлагбаума во дворе Эксперт по ЖКХ Бондарь: самовольная установка шлагбаума во дворе чревата штрафом

За самовольную установку шлагбаума во дворе предусмотрен штраф размером до 15 тыс. рублей, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В беседе с «Москвой 24» он отметил, что надзорные органы также могут вынести предписание убрать объект за счет виновного.

За несогласованную установку шлагбаума могут наказать по статье о самовольном занятии земельного участка (7.1 КоАП РФ). Жителя ждет штраф в размере от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не меньше 5 тыс. рублей. Проверяющие также могут применить статью о нарушении требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП РФ), например, если шлагбаум перекроет путь спецтехнике. Для граждан штраф составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, — предупредил Бондарь.

По его словам, для законной установки шлагбаума необходимо определить собственника земли. Если участок в долевой собственности жильцов, потребуется собрание с одобрением не менее двух третей голосов, а если земля муниципальная — разрешение местной администрации.

Ранее Бондарь заявил, что курение на собственном балконе может обернуться не только штрафом, но и реальным тюремным сроком, если такие действия причинят существенный ущерб соседям или создадут угрозу пожара. По его словам, ответственность неизбежно наступает, как только сигаретный дым начинает мешать другим людям.