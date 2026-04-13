13 апреля 2026 в 14:25

Россиянам раскрыли, что грозит за самовольную установку шлагбаума во дворе

Эксперт по ЖКХ Бондарь: самовольная установка шлагбаума во дворе чревата штрафом

За самовольную установку шлагбаума во дворе предусмотрен штраф размером до 15 тыс. рублей, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В беседе с «Москвой 24» он отметил, что надзорные органы также могут вынести предписание убрать объект за счет виновного.

За несогласованную установку шлагбаума могут наказать по статье о самовольном занятии земельного участка (7.1 КоАП РФ). Жителя ждет штраф в размере от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не меньше 5 тыс. рублей. Проверяющие также могут применить статью о нарушении требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП РФ), например, если шлагбаум перекроет путь спецтехнике. Для граждан штраф составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, — предупредил Бондарь.

По его словам, для законной установки шлагбаума необходимо определить собственника земли. Если участок в долевой собственности жильцов, потребуется собрание с одобрением не менее двух третей голосов, а если земля муниципальная — разрешение местной администрации.

Ранее Бондарь заявил, что курение на собственном балконе может обернуться не только штрафом, но и реальным тюремным сроком, если такие действия причинят существенный ущерб соседям или создадут угрозу пожара. По его словам, ответственность неизбежно наступает, как только сигаретный дым начинает мешать другим людям.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
