13 апреля 2026 в 15:51

Страна Прибалтики ограничит полеты у границы с Россией

Латвия закроет участок воздушного пространства у границы с Россией

Латвия закроет участок воздушного пространства у границы с Россией в ночь с 13 на 14 апреля, сообщило издание MK.RU. Запрет на полеты коснется 50-километровой зоны и высот до 6 тыс. метров.

Ранее главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором отрицают, что их страны когда-либо разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России. Как сказано на сайте литовского МИД, Литва, Латвия и Эстония официально уведомили об этом представителей посольств РФ в своих странах.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики в связи с решением республик открыть небо для пролета беспилотников Вооруженных сил Украины при атаках на Россию.

Эстония официально обратилась к властям Украины с рекомендацией изменить маршруты полетов дронов, чтобы они не нарушали воздушное пространство республики. Как стало известно из источника, эстонский МИД направил Киеву официальное письмо с просьбой избегать полетов украинских БПЛА над территорией страны.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

