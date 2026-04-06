Эстония попросила Украину не запускать БПЛА через ее воздушное пространство

Эстония официально рекомендовала властям Украины пересмотреть маршруты полетов беспилотников, чтобы они не пересекали воздушное пространство республики, сообщает телерадиокомпания ERR. Эстонский МИД уже направлял Киеву соответствующее послание с требованием не допускать появления украинских БПЛА над территорией страны.
Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг добавил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности границ и предотвращения случайных инцидентов в небе над Прибалтикой. Киев официально не комментировал данные рекомендации эстонской стороны.
Мы рекомендовали выбирать маршруты так, чтобы они не проходили через воздушное пространство Эстонии, — цитирует телерадиокомпания Кивисельга.
При этом военное руководство Эстонии признает, что в условиях активных боевых действий полностью избежать подобных залетов практически невозможно. Тем не менее Таллин настаивает на более тщательном планировании полетных заданий украинской стороной.
Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что ВСУ могут запускать дроны в Ленобласть из международных вод Финского залива. По его словам, контролировать воздушное пространство над этой акваторией сложно из-за соседства с Финляндией и Эстонией.