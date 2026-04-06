06 апреля 2026 в 10:55

Эстония попросила Украину не запускать БПЛА через ее воздушное пространство

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Эстония официально рекомендовала властям Украины пересмотреть маршруты полетов беспилотников, чтобы они не пересекали воздушное пространство республики, сообщает телерадиокомпания ERR. Эстонский МИД уже направлял Киеву соответствующее послание с требованием не допускать появления украинских БПЛА над территорией страны.

Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг добавил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности границ и предотвращения случайных инцидентов в небе над Прибалтикой. Киев официально не комментировал данные рекомендации эстонской стороны.

Мы рекомендовали выбирать маршруты так, чтобы они не проходили через воздушное пространство Эстонии, — цитирует телерадиокомпания Кивисельга.

При этом военное руководство Эстонии признает, что в условиях активных боевых действий полностью избежать подобных залетов практически невозможно. Тем не менее Таллин настаивает на более тщательном планировании полетных заданий украинской стороной.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что ВСУ могут запускать дроны в Ленобласть из международных вод Финского залива. По его словам, контролировать воздушное пространство над этой акваторией сложно из-за соседства с Финляндией и Эстонией.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Лукашенко призвал ОДКБ быть аккуратнее в работе с одной страной СНГ
Власти Новороссийска сообщили о разрушениях после ночной атаки
Военэксперт высмеял амбиции Украины вести боевые действия еще 10 лет
Школьница вышла на прогулку с велосипедом и исчезла
Московский лихач на скорости протащил дорожного инспектора по дороге
Кузбасские врачи спасли женщину с раком желудка
Дальше
