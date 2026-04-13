Раскрыта новая мошенническая схема под видом ЖКХ

13 апреля 2026 в 07:15

Доцент Щербаченко: мошенники массово заманивают россиян в фальшивые чаты по ЖКХ

Злоумышленники массово привлекают россиян в поддельные чаты по ЖКХ, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, мошенники могут предлагать льготы на оплату коммунальных услуг или перерасчет платежей.

Россиян начали массово добавлять в поддельные чаты по ЖКХ, чтобы получить доступ к их персональным данным и аккаунтам на государственных ресурсах. Мошенники используют рассылки, в которых обещают «перерасчет», скидки на оплату ЖКУ или другие якобы выгодные предложения. Дальше схема стандартная: под этим предлогом у человека пытаются выманить код подтверждения из СМС, после чего могут получить доступ к его учетным записям и личной информации. Жителям стоит быть особенно внимательными и не передавать посторонним никакие коды, даже если сообщение выглядит как официальное, — предупредил Щербаченко.

Ранее вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко объявил о планах внедрения на портале госуслуг специальной «красной кнопки», которая будет оперативно сообщать банкам и операторам связи о случаях мошенничества. По его словам, сегодня «Госуслуги» стали визитной карточкой России на международной арене.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
