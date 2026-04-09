Григоренко: на «Госуслугах» внедрят красную кнопку против мошенников

На «Госуслугах» планируется внедрить специальную «красную кнопку» для оперативного оповещения банков и операторов связи о случаях мошенничества, заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам Григоренко, сегодня портал уже стал своего рода визитной карточкой России на мировой арене, передает пресс-служба Кремля.

Вице-премьер отметил, что на «Госуслугах» зарегистрировано более 112 млн человек, а ежедневно порталом пользуются 14 млн граждан. В настоящее время на портале доступно свыше 1600 государственных сервисов и услуг, и сейчас власти занимаются не столько добавлением новых, сколько типизацией уже существующих.