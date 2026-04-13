В ГД объяснили, почему Украина испугалась играть с Россией в водное поло Журова: отказ Украины играть с РФ в поло — очередное непоследовательное решение

Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с NEWS.ru назвала отказ сборной Украины по водному поло играть против России непоследовательным выражением протеста. Она отметила, что в данной ситуации больше всего жалко спортсменов.

Понятно, что это шантаж, но жалко спортсменов. Это же не их решение, а политическое. Таким образом хотят показать, что так будет и в других видах спорта. Но в них почему-то не снимаются, например в теннисе, фехтовании, гимнастике. Абсурд. Решили в очередной раз непоследовательно показать свой протест. Видимо, их логика такая: если есть хоть какой-то шанс проиграть России — мы не едем, — заявила Журова.

Ранее сборная Украины по водному поло отказалась играть с Россией. Команды должны были встретиться в матче за седьмое место на Кубке мира. Экс-капитан украинской сборной Александр Дядюра заявил, что вопрос обсуждается с организаторами и позиция украинской стороны однозначна — «матча не должно быть». Запрос был отклонен. Если украинские спортсмены не выйдут на матч, то им будет засчитано техническое поражение со счетом 0:5.