Сборная Украины по водному поло отказалась играть с Россией, сообщается в соцсетях Федерации водного поло Украины (ФВПУ). Команды должны были встретиться в матче за седьмое место на Кубке мира. Начало встречи было запланировано на 16:00 мск.

Ранее Федерация водного поло Украины обратилась в Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) с требованием отменить встречу второго дивизиона Кубка мира между сборными Украины и России. Экс-капитан украинской сборной Александр Дядюра заявил, что вопрос обсуждается с организаторами, и позиция украинской стороны однозначна — «матча не должно быть».

Позднее World Aquatics отклонила запрос Украины. Если украинские спортсмены не выйдут на матч, то им будет засчитано техническое поражение со счетом 0:5.

Кубок мира стал первым крупным соревнованием для российских ватерполистов под эгидой World Aquatics за последние несколько лет. Сборная России по водному поло была допущена до международных турниров в ноябре 2025 года.