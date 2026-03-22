Женщина рухнула с моста прямо на проезжую часть в центре Москвы

Женщина упала с моста на проезжую часть в центре Москвы у парка «Зарядье», сообщил источник РЕН ТВ. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По имеющейся информации, она сорвалась с Большого Москворецкого моста. Других подробностей инцидента на данный момент нет.

Ранее на юго-востоке Москвы из окна пятого этажа выпала маленькая девочка. Ребенок 2023 года рождения погиб, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла на улице Велозаводской. По предварительным данным, девочка на короткое время осталась без присмотра взрослых в комнате.

Кроме того, в Санкт-Петербурге на Малой Балканской улице школьница выпала с 20-го этажа и упала на козырек здания. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Уроженка Тывы проживала в доме, где произошло ЧП.

Также в Челябинске в микрорайоне Парковый прохожие обнаружили под окнами многоэтажки тело 11-летней школьницы. Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали гибель ребенка. По предварительным данным, девочка воспитывалась в благополучной семье.