«Дела идут скверно»: американист оценил риск отставки для Трампа

Президент США Дональд Трамп может уйти в отставку не раньше весны 2027 года, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, несмотря на текущий кризис с падением рейтингов и недовольством политикой главы Белого дома, до выборов в конгресс добровольный уход лидера Соединенных Штатов маловероятен.

Я бы оценивал вероятность отстранения Трампа от власти в 2026 году как не самую высокую. Конечно, ничего нельзя исключать, если дела будут идти так же скверно, как сейчас, с падением рейтингов, энергокризисом, массовым недовольством общества этой бессмысленной авантюрой в Иране. Тогда, может быть, даже в этом году все начнет у Трампа разваливаться. Другое дело, что до выборов в конгресс этого не случится. Они пройдут в ноябре. У демократов неплохие шансы разгромно победить и взять большинство в обеих палатах. Тогда они попытаются запустить процедуру импичмента. Не исключаю, что против Трампа будет серьезная кампания давления уже весной-летом 2027 года с требованием досрочной отставки, — сказал Дудаков.

Ранее журналист пула Белого дома Саймон Атеба заявил, что Трампа могут отстранить от должности главы государства уже в этом году. По его словам, это произойдет после промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре. Журналист отметил, что причиной станут непомерные амбиции американского лидера, который ввязался в «бесконечную войну с Ираном».