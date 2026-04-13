В США предрекли Трампу импичмент за «бесконечную войну с Ираном» Журналист Атеба: Трампа могут отстранить от должности президента США в этом году

Президента США Дональда Трампа могут отстранить от должности главы государства уже в этом году, заявил журналист пула Белого Дома Саймон Атеба на своей странице в соцсети X. По его словам, это произойдет после промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре. Причиной станут непомерные амбиции американского лидера, который ввязался в «бесконечную войну с Ираном», уверен он.

Трамп попал в ловушку бесконечной войны с Ираном, и, как я говорил вам с самого начала, перемирие было ложью. Трамп из этого не выберется. Дальше будет только хуже. <...> Республиканская партия может серьезно поплатиться на промежуточных выборах, а самого Трампа могут подвергнуть импичменту еще до конца следующего года, — написал он.

Журналист также раскритиковал тех, кто верит в способность Трампа решать международные конфликты с помощью угроз. По мнению Атебы, история и человеческая природа неизбежно ведут к краху подобных амбиций.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение себя в образе Иисуса. На нем видно, что американский лидер, одетый в светлую одежду с красной накидкой, кладет руку на больного мужчину, лежащего на больничной койке, якобы исцеляя его.