Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за случая оспы обезьян

Роспотребнадзор начал эпидрасследование после случая оспы обезьян в Подмосковье

Роспотребнадзор запустил противоэпидемические мероприятия в связи с новым случаем заражения оспой обезьян в Московской области, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. Отмечается, что идет расследование.

В ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц, их обследованию. Произведен забор биоматериала для исследования. Выдано предписание на проведение дезинфекции, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор разработал и зарегистрировал современные высокотехнологичные тест-системы для диагностики оспы обезьян. Они позволяют быстро и точно выявлять вирус, что существенно ускоряет постановку диагноза.

Ранее стало известно о резком росте случаев заражения дирофиляриозом в регионах центральной России, включая Московскую, Нижегородскую и Ярославскую области. Причиной распространения червей назвали аномальное потепление и мягкие зимы, способствующие размножению комаров-переносчиков. Врачи предупредили о необходимости своевременного хирургического удаления паразита и рекомендовали использовать репелленты и москитные сетки.

