Комары начали массово заражать россиян опасными паразитами

В России зафиксирован резкий рост случаев заражения дирофиляриозом — опасным заболеванием, при котором под кожей или в глазах человека поселяются длинные черви, сообщает Telegram-канал SHOT. Раньше эта проблема была характерна в основном для южных регионов, но сегодня инфекцию регистрируют в Московской, Нижегородской и Ярославской областях. Переносчиками личинок являются обычные комары, которые заражаются от бродячих собак, кошек или лис.

Причинами распространения паразитов ученые называют аномальное потепление и мягкие зимы, позволяющие насекомым размножаться даже в городских условиях. Попадая в организм человека через укус, червь может расти несколько месяцев, достигая в длину 20 сантиметров и вызывая заметные движения под кожей или веком. Врачи предупреждают, что без своевременного хирургического вмешательства паразит может вызвать серьезные осложнения, поражая не только органы зрения, но и легкие.

Для защиты от «глазных червей» специалисты настоятельно рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики в весенне-летний период. Использование москитных сеток и репеллентов становится обязательным условием безопасности даже в крупных мегаполисах центральной России. Владельцам домашних животных советуют регулярно проводить антипаразитарную обработку питомцев.

Ранее врач Ольга Малиновская рассказала, что анализы после укуса клеща необходимо сдать через две недели. По ее словам, такие случаи нельзя оставлять без внимания, а при обнаружении паразита на теле его требуется сразу снять.