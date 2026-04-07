Врач объяснила, через какое время после укуса клеща надо сдать анализы Врач Малиновская: анализы после укуса клеща надо сдать через две недели

Анализы после укуса клеща необходимо сдать через две недели, заявила NEWS.ru руководитель медицинского департамента сети лабораторий «KDL Медскан» врач Ольга Малиновская. По ее словам, укус нельзя оставлять без внимания, а при обнаружении паразита на теле его требуется сразу снять.

Укус клеща нельзя оставлять без внимания. При обнаружении его надо сразу снять. Если симптомов никаких нет, через две недели после укуса нужно сдать анализ крови на антитела к боррелиям. При положительном результате следует обратиться к инфекционисту. Врач проведет осмотр, подскажет, на какие симптомы нужно обращать внимание, назначит исследования и определит тактику терапии, — сказала Малиновская.

По ее словам, эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Она отметила, что от боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза прививок не существует, поэтому на первый план выходит так называемая неспецифическая защита, которая включает использование репеллентов, ношение закрытой одежды, а также самостоятельный осмотр кожи.

Эффективная мера защиты от клещевого энцефалита — вакцинация, которую целесообразно сделать до наступления лета, когда активность этих животных станет максимальной. Однако от боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза прививок нет, поэтому на первый план выходит неспецифическая защита, которой нельзя пренебрегать при нахождении на природе. Меры включают использование репеллентов, ношение закрытой одежды и самостоятельный осмотр кожи, чтобы вовремя заметить клеща, — подытожила Малиновская.

Ранее инфекционист Олег Полубатанов заявил, что после укуса клеща в живом состоянии нужно как можно скорее доставить в лабораторию. По его словам, чем быстрее человек принесет членистоногое на анализ, тем более точные результаты покажет диагностика.