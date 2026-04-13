В Минобороны рассказали, что происходит после пасхального перемирия

Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции после завершения пасхального перемирия, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подтвердили, что задачи СВО выполняются.

С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что было зафиксировано 6558 нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ. Там отметили, что за период перемирия украинские военные нанесли 5844 удара с помощью квадрокоптеров, а также совершили 694 обстрела российских позиций из артиллерии и танков.

Кроме того, стало известно, что шесть человек получили ранения в Херсонской области во время пасхального перемирия из-за атак со стороны ВСУ. В селе Великие Копани женщина 1983 года рождения пострадала после подрыва на мине.

До этого сообщалось, что объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие закончилось. Режим прекращения огня действовал с 16:00 субботы 11 апреля до ночи на понедельник, 13 апреля.