Женщине в Москве удалось получить три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре (ГАБТ), пока тысячи москвичей вынуждены ждать у ГАБТ часами или покупать их у перекупщиков втридорога. Как без очереди получить заветный билет, что сделала женщина?
Как получить билет в Большой театр без очереди
Жительница Пензы Светлана Сулейманова без очередей у Большого театра получила три билета на «Щелкунчика» в качестве приза, сообщает РИА Новости. Она стала миллионным посетителем международной выставки-форума «Россия».
«Итак, друзья, Светлана Павловна Сулейманова стала миллионным посетителем выставки „Россия“. Мы вручаем ей сертификат от АНО „Дирекция выставки достижений „Россия“, от Банка России, павильона „Умные финансы“ и Министерства культуры России. По нему вы получите три билета на спектакль — балет „Щелкунчик“ в Большом театре», — объявили организаторы.
Кроме того, партнеры оплатят проживание посетительницы при приезде в Москву для посещения спектакля. По словам замминистра культуры России, «даты [посещения спектакля с победительницей] согласуем».
«Вот такой подарок мне сделала моя семья на день рождения — поездку в Москву. А тут еще такое счастье!» — поделилась эмоциями Сулейманова.
Банк России также подарил женщине индивидуальную экскурсию в историческое здание ЦБ — в музей «Золотая кладовая».
Какие очереди за билетами на «Щелкунчика»
Продажи билетов на новогодний балет стартовали 4 ноября, а желающие их приобрести — как реальные театралы, так и перекупщики — выстроились в очередь у Большого театра еще днем 3 ноября. К началу продаж образовалось две очереди: одна вела непосредственно к кассам, куда можно было пропасть только со специальным браслетом, а вторая — за заветными браслетами. Находчивые люди начали продавать не только свои места в очередях, но и браслеты. Технически билеты на спектакль можно было купить и онлайн, но сайт Большого театра не справлялся с нагрузкой. Продажа происходит в формате «один человек с паспортом — один билет». Такие меры ГАБТ связывает с борьбой с мошенниками и перекупщиками.
О давке, потасовках и других эксцессах в очереди стало известно почти сразу. В ГАБТ поначалу заявили, что ничего не слышали об этом и билеты продаются в нормальном режиме. В частности, генеральный директор Большого театра Владимир Урин отмахнулся от вопроса журналиста «Известий» о проблемах с продажей билетов и не стал отвечать.
Билеты от перекупщиков вскоре появились на крупной площадке объявлений, однако спустя время администрация ресурса удалила их.
9 ноября глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что генеральному директору ГАБТ Владимиру Урину было направлено обращение по поводу ситуации с билетами на «Щелкунчика».
Сам Урин заявлял, что количество показов балета «Щелкунчик» в Большом театре ограничено, так как актеры не смогут сыграть его большее число раз. По его словам, в новогодние каникулы театр покажет эту постановку 22 раза. При этом Урин подчеркнул, что ни один спектакль балета не ставят в Большом театре так же часто, как «Щелкунчика».
«Ни одно из названий балетов Большого театра не играется в таком количестве. Почему нельзя увеличить количество спектаклей? Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты», — объяснил гендиректор театра.
Что известно об увольнении Урина и назначении Гергиева
16 ноября стало известно, что место Урина в Большом театре займет художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Информация официально не подтверждена.
«На этом посту Гергиев заменит Владимира Урина, который является генеральным директором театра с 2013 года. Урин покинет пост по собственному желанию», — отмечается в публикации.
О назначении дирижера на новый пост могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который будет проходить с 16 по 18 ноября.
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