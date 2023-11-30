Названо имя нового директора Большого театра SHOT: Валерия Гергиева назначат директором Большого театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Гергиев

Российского дирижера Валерия Гергиева, который с 1988 года является художественным руководителем Мариинского театра, официально представят коллективу Большого театра как нового директора, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, нынешний глава учреждения Владимир Урин объявит об этом 1 декабря. В пресс-службе Большого театра заявили NEWS.ru, что ситуацию не комментируют.

Мы это не комментируем, — сообщили представители театра.

Как передает канал, Гергиев будет руководителем объединенной дирекции Мариинского и Большого театров. Ранее дирижер, комментируя слухи о возможном новом назначении, не давал никаких подробностей, только заявляя, что возглавляет Мариинский театр.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что система управления Большим театром обсуждалась на совещаниях, в частности с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, лично российский лидер не общался ни с Гергиевым, ни с Уриным.

Российская балерина Анастасия Волочкова пожелала сил Гергиеву в случае назначения на пост главы Большого театра. Артистка отметила, что уже более 20 лет дружит с Уриным, который, по ее словам, всячески помогал ей по ходу карьеры.