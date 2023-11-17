«Поживем — увидим»: что известно о смене руководства в Большом театре Худрук Мариинки Гергиев не исключил, что возглавит Большой театр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Гергиев

Российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра в Санкт-Петербурге Валерий Гергиев не исключил, что может получить пост гендиректора Большого театра в Москве. Что известно о назначении, что случилось с Владимиром Уриным?

Что известно о назначении Гергиева

О возможном назначении Гергиева на пост главы Большого театра стало известно 15 ноября. Официально о назначении объявлено не было.

Аналогичные сведения опубликовал Telegram-канал Mash. Источники канала отметили, что при назначении Гергиева будет создана «объединенная дирекция» Мариинского и Большого театров. В ГАБТ отказались комментировать эту информацию.

На следующий день информацию о возможном назначении прокомментировал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он подчеркнул, что речи об объединении двух театров не идет.

Сам Гергиев на просьбы прокомментировать слухи о новой должности реагировал сдержанно.

«Поживем — увидим», — заявил он журналистам 17 ноября.

Дирижер отметил, что «не искал возможности работать еще больше».

Что случилось с директором Большого театра

Владимир Урин возглавлял Большой театр с июля 2013 года. На своем посту он сменил Анатолия Иксанова, который, по словам министра культуры Владимира Мединского, ушел из-за «непростой ситуации в театре».

Источники «Известий» сообщили, что в ближайшее время действующий директор напишет заявление по собственному желанию. 17 ноября стало известно, что Урин написал заявление на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Его просьба была удовлетворена. В свою очередь представители Большого театра отказались комментировать NEWS.ru эту информацию.

Источники Forbes утверждают, что решение о смене директора Большого театра было принято в начале нового театрального сезона в сентябре 2023 года. Увольнение Владимира Урина связывают с тем, что он был среди российских деятелей культуры, которые 26 февраля 2022 года подписали письмо с призывом остановить специальную военную операцию РФ на Украине.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Урин

Что говорят о возможном назначении Гергиева

Возможное назначение Валерия Гергиева на пост директора Большого театра вызывало различные оценки.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с NEWS.ru пожелала дирижеру «сил и времени» в случае назначения, также тепло отозвавшись и об Урине.

Поэт и публицист Игорь Караулов отметил, что у Гергиева «много козырей: и авторитет, и опыт, и талант, и гражданская позиция», но два серьезных недостатка: возраст (дирижеру 70 лет) и то, что он является директором Мариинского театра.

«Как он будет руководить сразу двумя главнейшими музыкальными театрами страны, к тому же находящимися в разных городах? Ему предлагается жить в „Сапсане“?» — задается вопросом Караулов.

«Совмещать руководство двумя крупнейшими театрами с двумя крупнейшими балетными и оперными школами, которые всегда не то что являлись конкурентами, но по крайней мере соперничали друг с другом в творческом смысле, это, с моей точки зрения, довольно спорное решение», — отметил арт-обозреватель «Коммерсанта», искусствовед и антиквар Дмитрий Буткевич.

Что говорят в Кремле о встрече Путина и Гергиева

Президент России Владимир Путин не планирует проводить отдельную встречу с директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал он в ответ на вопрос, планируется ли у Путина встреча с одним из них или обоими деятелями.

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