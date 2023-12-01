Урин простился с Большим театром: почему ушел, чего ждать от Гергиева Директор Большого театра Урин объявил об уходе и попрощался с коллегами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил о последнем дне работы в должности и попрощался с коллективом. Он возглавлял театр с 2013 года, сменив на своем посту Анатолия Иксанова. Почему Урин ушел и чего ждать от нового директора — в материале NEWS.ru.

Как Урин попрощался с коллективом Большого театра

Видео обращения Владимира Урина к работникам опубликовал музыкальный критик Сергей Буланов.

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал уже бывший директор.

Он отметил, что быть причастным к Большому театру — это счастье. Кроме того, Урин поблагодарил коллектив бывшего камерного музыкального театра имени Покровского, который с 2018 года вошел в состав Большого, и артистов Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова. Также он посетовал, что в настоящее время на театральной карте России есть проблемы с сильными лидерами коллективов.

Почему Урин уволился из Большого театра

По одной из версий, причиной увольнения Владимира Урина могла стать молчаливая позиция по поводу специальной военной операции на Украине. По другой, из-за некоторой стагнации театра, наступившей в последние годы правления Урина. Также есть версия, согласно которой аргументом в пользу расставания с гендиректором стали ежегодные скандалы с продажей билетов на балет «Щелкунчик» и огромные очереди в кассы на этот спектакль.

По данным Telegram-канала журналиста Ксении Собчак «Кровавая барыня», решение об уходе Урина было принято лично президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что система управления Большим театром обсуждалась на совещаниях, в том числе с Владимиром Путиным. По его словам, решение по ее реорганизации принято не было. Он отметил, что глава государства не общался с Владимиром Уриным и худруком Мариинского театра в Санкт-Петербурге Валерием Гергиевым.

В середине ноября Forbes со ссылкой на осведомленный источник писал, что Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию и направил свою просьбу премьер-министру Михаилу Мишустину. По данным издания, глава кабмина подписал документ. Тогда представители Большого театра отказались комментировать NEWS.ru эту информацию.

Источники Forbes утверждают, что решение о смене директора Большого театра было принято в начале нового театрального сезона в сентябре 2023 года. Увольнение Урина, по их мнению, связано с тем, что он был среди российских деятелей культуры, которые 26 февраля 2022 года подписали письмо с призывом остановить спецоперацию.

Кто возглавит Большой театра после Урина

Ожидается, что новым директором станет Валерий Гергиев, который может объединить Большой и Мариинский театры.

Так, два источника «Ведомостей» рассказали, что до начала 2024 года может быть создана объединенная дирекция Большого и Мариинского театров. Ее возможный руководитель — Гергиев. Один из источников напомнил, что с соответствующей инициативой выступил Владимир Путин в 2022 году и она должна быть реализована. Другой отметил, что на создание дирекции есть политическая воля. По данным издания, вопрос о перегруппировке в руководстве театров «давно назрел».

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что Валерия Гергиева официально представят коллективу Большого театра как нового директора 1 декабря. В пресс-службе Большого театра заявили NEWS.ru, что ситуацию не комментируют.

По информации канала, Гергиев будет руководителем объединенной дирекции Мариинского и Большого театров. Ранее дирижер, комментируя слухи о возможном новом назначении, не давал никаких подробностей, только заявляя, что возглавляет Мариинский театр.

Что известно о Валерии Гергиеве

Гергиев с 1988 года является художественным руководителем Мариинского театра. Поэт Игорь Караулов отметил, что у дирижера «много козырей»: авторитет, опыт, талант и гражданская позиция.

«И только два недостатка. Во-первых, возраст. Он, конечно, на шесть лет младше Урина, но 70 — это немало. Когда человек в таком возрасте долго сидит на своем месте, можно следовать принципу „работает — не трогай“. С руководителями театров так чаще всего и поступают. Но можно ли нагружать такого человека новым сложным хозяйством? Во-вторых, и это главное — Гергиев сохраняет за собой Мариинку. Как он будет руководить сразу двумя главнейшими музыкальными театрами страны, к тому же находящимися в разных городах? Ему предлагается жить в „Сапсане“?» — прокомментировал публицист в своем Telegram-канале.

Российская балерина Анастасия Волочкова пожелала Гергиеву сил в случае назначения на пост главы Большого театра.

«В Мариинском театре я начинала свой путь, когда Гергиев был его худруком. Дай бог, чтобы ему хватило сил и времени в Большом. С Владимиром Уриным мы дружим уже 20 лет. И именно он протянул мне руку помощи, когда бывший директор Большого театра Иксанов меня незаконно уволил. Урин очень творческий человек, профессионал и большая личность», — сказала Волочкова NEWS.ru.

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