Гергиев возглавит Большой театр? Будет ли объединение с Мариинским театром «Я возглавляю Мариинский театр»: Гергиев ответил на вопрос о Большом театре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Гергиев

Российский дирижер Валерий Гергиев напомнил, что сейчас возглавляет Мариинский театр в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос о возможном назначении руководителем в Большой театр. Что об этом нужно знать?

«Я возглавляю Мариинский театр. Точка», — заявил он.

Что известно об уходе Урина из Большого театра

Бывший директор Большого театра Владимир Урин направил свою просьбу об отставке на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Глава кабмина подписал документ. Представители учреждения отказались комментировать NEWS.ru эту информацию.

По данным Telegram-канала журналиста Ксении Собчак «Кровавая барыня», решение об уходе Урина было принято лично президентом РФ Владимиром Путиным.

«Гергиев возглавит и Мариинку, и Большой. Мои источники говорят, что сам он этого не хотел и отказывался. Потому что Мариинка — большой бренд, там и так все хорошо. Почему так обошлись с Уриным? И связано ли это с подписью под антивоенным письмом в начале СВО? Думаю над этим», — добавил источник.

Источники Forbes утверждают, что решение о смене директора Большого театра было принято в начале нового театрального сезона в сентябре 2023 года. Увольнение Урина, по их мнению, связано с тем, что он был среди российских деятелей культуры, которые 26 февраля 2022 года подписали письмо с призывом остановить спецоперацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Урин

Сам Гергиев не исключил, что скоро может возглавить Большой театр. Он сообщил, что искал возможности работать еще больше.

«Поживем — увидим», — сказал дирижер.

Что говорят о возможном назначении Гергиева

Балерина Анастасия Волочкова пожелала сил Валерию Гергиеву в случае его назначения на пост главы Большого театра. Она рассказала, что более 20 лет дружит с прошлым руководителем театра Владимиром Уриным. По словам артистки, он всячески помогал по ходу ее карьеры.

«В Мариинском театре я начинала свой путь, когда Гергиев был его худруком. Дай бог, чтобы ему хватило сил и времени в Большом. С Владимиром Уриным мы дружим уже 20 лет. И именно он протянул мне руку помощи, когда бывший директор Большого театра Иксанов меня незаконно уволил. Урин очень творческий человек, профессионал и большая личность», — сказала Волочкова NEWS.ru.

Поэт Игорь Караулов отметил, что у Гергиева «много козырей»: авторитет, опыт, талант и гражданская позиция.

«И только два недостатка. Во-первых, возраст. Он, конечно, на шесть лет младше Урина, но 70 — это немало. Когда человек в таком возрасте долго сидит на своем месте, можно следовать принципу „работает — не трогай“. С руководителями театров так чаще всего и поступают. Но можно ли нагружать такого человека новым сложным хозяйством? Во-вторых, и это главное — Гергиев сохраняет за собой Мариинку. Как он будет руководить сразу двумя главнейшими музыкальными театрами страны, к тому же находящимися в разных городах? Ему предлагается жить в „Сапсане“?» — прокомментировал публицист в авторском Telegram-канале.

Могут ли объединить дирекции Большого и Мариинского театра

Два источника «Ведомостей» рассказали, что до начала 2024 года может быть создана объединенная дирекция Большого и Мариинского театров. Ее возможный руководитель — Валерий Гергиев.

Один из источников напомнил, что инициативу высказал Владимир Путин в 2022 году, и она должна быть реализована. Другой отметил, что на создание дирекции есть политическая воля.

По данным издания, вопрос о перегруппировке в руководстве театров «давно назрел».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание Государственного академического Большого театра

Как ситуацию прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречу с Валерием Гергиевым и Владимиром Уриным. Он уточнил, что глава государства не будет проводить переговоры с деятелями культуры ни по отдельности, ни с обоими вместе.

По словам Пескова, система управления Большим театром обсуждалась на совещаниях, в том числе с Путиным. Он отметил, что решения по ее реорганизации на данный момент нет.

«Вы знаете, что изначально о разных вариантах управления системой больших театров речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет», — сказал представитель Кремля.

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