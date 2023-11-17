Песков: кадровые перестановки в Большом театре обсуждались с Путиным Песков: система управления Большим театром обсуждалась с Путиным, решения нет

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Дмитрий Песков

Система управления Большим театром обсуждалась на совещаниях, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, решения по ее реорганизации нет. Он также отметил, что глава государства не общался с худруком Мариинского театра в Санкт-Петербурге Валерием Гергиевым и директором Большого театра Владимиром Уриным.

Вы знаете, что изначально о разных вариантах управления системой больших театров речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Гергиева могут назначить на должность главы объединенной дирекции Большого и Мариинского театров. Также стало известно, что Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию, а премьер-министр Михаил Мишустин его подписал.

Гергиев, в свою очередь, не исключил, что в скором времени может возглавить Большой театр. На вопрос журналистов о возможном назначении он ответил: «Поживем — увидим». В свою очередь эту информацию подтвердил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. При этом, по его словам, речь не идет об объединении двух культурных учреждений, потому что это невозможно.