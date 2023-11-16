Волочкова высказалась о назначении Гергиева на пост главы Большого театра Волочкова пожелала сил Гергиеву в случае назначения главой Большого театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Гергиев

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с NEWS.ru пожелала сил дирижеру Валерию Гергиеву в случае его назначения на пост главы Большого театра. Она добавила, что более 20 лет дружит с прошлым руководителем театра Владимиром Уриным, и отметила, что тот всячески помогал по ходу ее карьеры. Балерина также отметила, что не владеет информацией насчет объединения Большого и Мариинского театров, подчеркнув, что ей все равно.

В Мариинском театре я начинала свой путь, когда Гергиев был его худруком. Дай бог, чтобы ему хватило сил и времени в Большом. С Владимиром Уриным мы дружим уже 20 лет. И именно он протянул мне руку помощи, когда бывший директор Большого театра Иксанов меня незаконно уволил. Урин очень творческий человек, профессионал и большая личность. Насчет версии, что Большой театр и Мариинский объединят, ничего сказать не могу. Не знаю, что из этого получится, мне абсолютно все равно, — сказала Волочкова.

15 ноября стало известно, что художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр. Народный артист России будет совмещать обе должности, а также продолжит руководить оркестром. Гергиев займет пост Владимира Урина, который с 2013 управлял ГАБТ. Урин по собственному желанию решил покинуть свой пост. Дирижер вступит в новую должность до конца этого года. Дирекции двух театров будут объединены, а Гергиев станет руководителем сразу двух учреждений культуры.