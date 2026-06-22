«Ножка так поднимается»: Волочкова озадачила медиков после замены сустава Волочкова похвасталась успехами после операции и заявила, что удивила врачей

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала в социальных сетях кадры очередной тренировки в балетном зале и рассказала об успехах в восстановлении после операции на ноге. По словам артистки, результаты реабилитации удивили не только ее близких, но и врачей.

Балерина продемонстрировала выполнение сложных элементов и показала, как проходит возвращение к привычным нагрузкам. Волочкова отметила, что довольна достигнутым прогрессом и продолжает активно заниматься восстановлением.

Уже оперированная ножка так поднимается. Это моя победа над самой собой. Я боец по жизни. Важен профессионализм для меня всегда. Доктора не могут поверить. Но у меня все по‑волочковски! — написала балерина.

Ранее Волочкова призналась, что нарушила все предписания врачей после проведенной операции по замене тазобедренного сустава. По словам знаменитости, она не представляет свою жизнь без танцев и репетиций. Волочкова также добавила, что за годы карьеры давно привыкла к постоянной критике и желчи, которая, по ее мнению, льется из-за зависти.