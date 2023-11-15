Стало известно, кто возглавит Большой театр «Известия»: худрук Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр, сообщают «Известиям» со ссылкой на источник. Народный артист России будет совмещать обе должности, а также продолжит руководить оркестром.

Гергиев займет пост Владимира Урина, который с 2013 управлял ГАБТ. Урин по собственному желанию решил покинуть свой пост.

Как сообщает Telegram-канал Mash, дирижер вступит в новую должность до конца этого года. Дирекции двух театров будут объединены, а Гергиев станет руководителем сразу двух учреждений культуры.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени директора Государственного академического Мариинского театра. Награду присудили Гергиеву за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

В марте 2022 года стало Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Причиной тому стал отказ деятеля культуры осудить специальную военную операцию на Украине. Гергиев занимал должность главного дирижера оркестра с 2015 года. Контракт с ним был рассчитан до 2025 года.