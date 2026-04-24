Ростех анонсировал выпуск новой вакцины в России

Отечественная вакцина от коклюша и дифтерии появилась в России

Холдинг «Нацимбио» (принадлежит госкорпорации «Ростех») зарегистрировал первую отечественную вакцину для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых, сообщили в пресс-службе Ростеха. Минздрав РФ выдал соответственное регистрационное удостоверение.

Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» получил регистрационное удостоверение Минздрава России на первую отечественную вакцину аАКДС-М для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых, — уточнили в корпорации.

