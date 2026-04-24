24 апреля 2026 в 10:05

Ростех анонсировал выпуск новой вакцины в России

Отечественная вакцина от коклюша и дифтерии появилась в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Холдинг «Нацимбио» (принадлежит госкорпорации «Ростех») зарегистрировал первую отечественную вакцину для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых, сообщили в пресс-службе Ростеха. Минздрав РФ выдал соответственное регистрационное удостоверение.

Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» получил регистрационное удостоверение Минздрава России на первую отечественную вакцину аАКДС-М для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых, — уточнили в корпорации.

Ранее специалист по вакцинопрофилактике Татьяна Ивлева рассказала, что получить бесплатную прививку от клещевого энцефалита можно в поликлинике после осмотра терапевта. Она отметила, что сейчас доступно два вида вакцин — для детей и взрослых.

Ранее онколог Анатолий Махсон заявил, что вакцины от рака, поступившие в распоряжение российских медучреждений, будут назначать пациентам при прогрессировании заболевания и наличии метастазов. В то же время, если препарат покажет хороший результат, его можно будет применять для профилактики рецидивов, уточнил врач.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

