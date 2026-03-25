25 марта 2026 в 17:01

Врач рассказала, как бесплатно привиться от клещевого энцефалита

Получить бесплатную прививку от клещевого энцефалита можно в поликлинике после осмотра терапевта, рассказала «ФедералПресс» главный специалист по вакцинопрофилактике Татьяна Ивлева. Она отметила, что сейчас доступно два вида вакцин — для детей и взрослых.

Прививаться нужно было еще вчера, как говорится, но можно и сегодня. В идеале закончить вакцинопрофилактику нужно к моменту, когда клещи просыпаются. Прививаться можно в течение всего года, не поздно начать в любой момент, — рассказала Ивлева.

Врач объяснила, что прививку взрослым делают отечественным препаратом. После прохождения вакцинации можно сдать кровь на антитела, чтобы определить, сформировался ли иммунитет.

Ранее эксперт по вакцинопрофилактике Антонина Обласова рассказала, что первичный курс вакцинации от энцефалита состоит из двух доз. Она отметила, что после этого защита от вируса действует на протяжении года.

