24 апреля 2026 в 09:42

Жена Пиманова впервые вышла на связь после его смерти

Жена Пиманова Ольга Погодина назвала его смерть самой большой трагедией

Алексей Пиманов и Ольга Погодина Алексей Пиманов и Ольга Погодина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Алексей Пиманов скончался в результате обширного инфаркта, сообщила KP.RU его супруга, российская актриса Ольга Погодина. В разговоре с изданием она назвала его смерть самой большой трагедией в ее жизни. Ему было 64 года.

Инфаркт. <…> Для меня это самая страшная трагедия, — сказала Погодина.

Ранее ведущая Первого канала Екатерина Андреева заявила, что Алексей Пиманов всегда был добрым, отзывчивым и смелым человеком. По ее словам, он обладал таким талантом, который сочетался с удивительной скромностью и простотой. Она подчеркнула, что бесконечно уважает телеведущего и хранит самые теплые воспоминания о совместной работе.

Накануне, 23 апреля, стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. Он прежде всего известен в качестве телеведущего передач «Человек и закон» и «Кремль-9». Кроме того, Пиманов снял более 100 документальных фильмов и несколько художественных проектов. С 2013 года он занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
"Мы будем продолжать": Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
