Жена Пиманова впервые вышла на связь после его смерти Жена Пиманова Ольга Погодина назвала его смерть самой большой трагедией

Телеведущий Алексей Пиманов скончался в результате обширного инфаркта, сообщила KP.RU его супруга, российская актриса Ольга Погодина. В разговоре с изданием она назвала его смерть самой большой трагедией в ее жизни. Ему было 64 года.

Инфаркт. <…> Для меня это самая страшная трагедия, — сказала Погодина.

Ранее ведущая Первого канала Екатерина Андреева заявила, что Алексей Пиманов всегда был добрым, отзывчивым и смелым человеком. По ее словам, он обладал таким талантом, который сочетался с удивительной скромностью и простотой. Она подчеркнула, что бесконечно уважает телеведущего и хранит самые теплые воспоминания о совместной работе.

Накануне, 23 апреля, стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. Он прежде всего известен в качестве телеведущего передач «Человек и закон» и «Кремль-9». Кроме того, Пиманов снял более 100 документальных фильмов и несколько художественных проектов. С 2013 года он занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда».