Путин подписал указ о награждении орденом дирижера Гергиева

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Валерий Гергиев

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени художественного руководителя — директора Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева, документ опубликован на портале правовой информации. 2 мая дирижеру исполнилось 70 лет.

В указе сообщается, что награда присуждена Гергиеву за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

В марте прошлого года стало известно, что Гергиева отстранили от должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра. Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что ОН ранее потребовал «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от операции России на Украине, однако Гергиев так и не сделал этого.

Гергиев занимал должность главного дирижёра оркестра с 2015 года. Контракт с ним был рассчитан до 2025 года.

До этого Карнеги-холл в Нью-Йорке отменил участие в концертах дирижёра Валерия Гергиева и солиста Дениса Мацуева. Концерты должны были проходить с 25 по 27 февраля. Сообщается, что отмена концертов с участием россиян могла быть сделана под давлением администрации США, так как Мацуев и Гергиев являются «близкими друзьями» президента России Владимира Путина.