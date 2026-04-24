Появились подробности подготовки покушения на руководителей Роскомнадзора Задержанные состояли в чатах, где планировались убийства сотрудников РКН

Задержанные за подготовку теракта в отношении руководства Роскомнадзора признались, что состояли в чатах, где планировались поджоги и убийства сотрудников ведомства. Как сообщает ТАСС, среди задержанных оказался и сам создатель чата.

Состоял в группе, где планировались незаконные действия, в том числе поджоги, убийства, направленные против сотрудников Роскомнадзора, — отметил один из задержанных.

Ранее сообщалось, что главарь банды сторонников неофашистской и праворадикальной идеологии, планировавших теракт против руководства Роскомнадзора, был ликвидирован. По данным ФСБ, житель Москвы 2004 года рождения пытался оказать сопротивление силовикам.

Также в Сети опубликовали видеокадры ареста подозреваемой, готовившей по заданию Украины теракт в Пятигорске Ставропольского края. Пресс-служба ФСБ России сообщила, что задержанная, которая с 1995 года имеет немецкое гражданство, действовала по инструкциям украинских кураторов. По информации ведомства, женщина согласилась сотрудничать за вознаграждение.