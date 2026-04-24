Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 09:28

Появились подробности подготовки покушения на руководителей Роскомнадзора

Задержанные состояли в чатах, где планировались убийства сотрудников РКН

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Задержанные за подготовку теракта в отношении руководства Роскомнадзора признались, что состояли в чатах, где планировались поджоги и убийства сотрудников ведомства. Как сообщает ТАСС, среди задержанных оказался и сам создатель чата.

Состоял в группе, где планировались незаконные действия, в том числе поджоги, убийства, направленные против сотрудников Роскомнадзора, — отметил один из задержанных.

Ранее сообщалось, что главарь банды сторонников неофашистской и праворадикальной идеологии, планировавших теракт против руководства Роскомнадзора, был ликвидирован. По данным ФСБ, житель Москвы 2004 года рождения пытался оказать сопротивление силовикам.

Также в Сети опубликовали видеокадры ареста подозреваемой, готовившей по заданию Украины теракт в Пятигорске Ставропольского края. Пресс-служба ФСБ России сообщила, что задержанная, которая с 1995 года имеет немецкое гражданство, действовала по инструкциям украинских кураторов. По информации ведомства, женщина согласилась сотрудничать за вознаграждение.

Общество
Роскомнадзор
чаты
мессенджеры
Самое популярное
Регионы

Мир

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.