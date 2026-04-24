Неизвестное вещество на деревьях встревожило жителей европейской страны

В одном из районов Хельсинки прохожие обнаружили на деревьях неизвестный белый материал, происхождение которого вызвало вопросы, сообщает Iltalehti. Очевидцы не смогли определить, что именно они увидели, даже при ближайшем рассмотрении.

Мы смотрели примерно с расстояния 500 метров и затем начали задумываться, что висит на деревьях, — сообщил изданию один из местных жителей.

На данный момент издание не приводит точного объяснения происхождения материала.

Ранее министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер заявил, что в Днестре обнаружили новые пятна нефтепродуктов. По его мнению, они появились из-за остатков утечки с Украины. Он добавил, что министерство сохраняет бдительность. Хаждер подтвердил, что на берегу Днестра обнаружено несколько мертвых птиц, причину гибели которых предстоит установить специалистам.

До этого премьер-министр республики Александр Мунтяну сообщил, что власти Молдавии возобновили подачу воды в города на севере страны из реки Днестр. Она была приостановлена из-за загрязнения с территории Украины. Мунтяну подчеркнул, что вода вернется постепенно, процесс жестко контролируется на каждом этапе.