Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 09:34

Два человека из гуманитарной миссии Севастополя пострадали при атаке ВСУ

Украинский БПЛА атаковал конвой гуманитарной миссии Севастополя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, который доставлял пасхальные подарки, медикаменты и продукты в прифронтовые села, был атакован беспилотником ВСУ, передает команда миссии в своем Telegram-канале. В результате ранены двое волонтеров.

При движении в очередной прифронтовой населенный пункт, где нас ждали старики, выживающие посреди конфликта, которым мы везли пасхальную радость, куличи, медикаменты и продукты, нашу машину атаковал вражеский беспилотник. Из четверых членов команды ранения получили двое, — говорится в сообщении.

Первую помощь пострадавшие получили на месте. Затем их доставили в полевой медицинский госпиталь, где они получили помощь врачей.

Ранее ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, при ударе беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и едва не лишился глаза.

До этого в Ростовской области отразили воздушную атаку. Под удар попали Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы.

Регионы
атаки
Севастополь
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
В Алма-Ате ученица принесла топор в школу
Экс-игрока сборной Латвии хотят лишить лицензии тренера из-за СВО
У работающих россиян стали чаще выявлять когнитивные болезни
«Кремлевский балет» представил спектакль «Тщетная предосторожность»
Директор Волжской лиги КВН попался с наркотиками
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.