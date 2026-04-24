Два человека из гуманитарной миссии Севастополя пострадали при атаке ВСУ

Автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, который доставлял пасхальные подарки, медикаменты и продукты в прифронтовые села, был атакован беспилотником ВСУ, передает команда миссии в своем Telegram-канале. В результате ранены двое волонтеров.
При движении в очередной прифронтовой населенный пункт, где нас ждали старики, выживающие посреди конфликта, которым мы везли пасхальную радость, куличи, медикаменты и продукты, нашу машину атаковал вражеский беспилотник. Из четверых членов команды ранения получили двое, — говорится в сообщении.
Первую помощь пострадавшие получили на месте. Затем их доставили в полевой медицинский госпиталь, где они получили помощь врачей.
Ранее ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, при ударе беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и едва не лишился глаза.
До этого в Ростовской области отразили воздушную атаку. Под удар попали Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы.