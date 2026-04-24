Наступление ВС РФ на Харьков 24 апреля: последние новости, сводка, Купянск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 24 апреля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в пятницу, 24 апреля: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении „северяне“ продолжают вести ожесточенные бои, отодвигая врага от государственной границы. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Избицкого, Терновой, Бугаевки (Революционного), Лозовой, Великого Бурлука, Польной и села Красный Яр. После освобождения поселка Ветеринарное враг пытается выстроить оборону в Казачьей Лопани. На данный участок фронта командование ВСУ перебрасывает резервы. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносят удары по объектам противника. На Липцевском направлении без существенных изменений. Артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым целям противника», — передает «Северный ветер».

По словам авторов канала, на Волчанском направлении штурмовые отряды «Севера» продвинулись на 12 участках до 900 метров.

«Наши штурмовики ведут ожесточенные бои в селе Бочково, продвигаются в направлении села Лосевка. Военнослужащие 36-й дорожно-строительной бригады ВСУ, задействованные в возведении укреплений в районе Циркунов, сообщают в соцсетях, что командование ВСУ перебросило в Волчанский район наемников, которые должны „исправить бедственное положение ВСУ“. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 300 метров. Ожесточенные бои продолжаются в районе села Бударка, а также на северо-западе Купянского района», — добавил «Северный ветер».

«Рыбарь» пишет, что на Бурлукском направлении продолжаются бои к юго-западу от Волчанска.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

«Бойцы пытаются закрепиться в Верхней Писаревке и атакуют в сторону Лосевки. Одновременно с этим восточнее российские войска продолжают занимать новые позиции в приграничной зоне Харьковской области. Поступили объективные свидетельства, подтверждающие выход передовых отрядов ВС РФ к окраинам Бочково. Севернее него расположен обширный ландшафтный заказник „Северодонецкий“, который и позволяет штурмовикам относительно безопасно добираться до передовых позиций противника. На протяжении последних двух недель активность российских войск на обеих берегах Волчьей значительно увеличилась. Освобождено Зыбино и Волчанские Хутора, начаты бои за Покаляное и Бочково. Если раньше ГВ „Север“ наступала на сравнительно узком участке фронта в Харьковской области, что позволяло противнику держать оборону небольшими силами, то сегодня наши войска продвигаются фактически по всей линии соприкосновения», — отметили авторы канала.

По словам авторов канала, командование ВСУ просто не знает, где ждать следующей атаки ВС РФ на границе.

«А „потушив пожар“ в одном месте, командование ВСУ сразу же получает удар в другом, что также сказывается и на боевом духе украинских формирований. Это позволяет ВС РФ достаточно быстро расширять зону присутствия у Волчьей, оттесняя противника на южный берег реки. Учитывая динамику боевых действий на участке и общий вектор продвижения „северян“, не исключено, что в ближайшее время ВС РФ также начнут освобождение Малой Волчьей и Николаевки. Это позволит объединить плацдармы с подразделениями, действующими у Нестерного. Учитывая общий тренд на продвижение в приграничье на соседних Слобожанском и Сумском направлениях, в дальнейшем можно ожидать активизации действий ВС РФ и на других участках границы с Харьковской областью, где до этого годами сохранялся статичный фронт», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

