20 апреля 2026 в 17:18

Плата за регистрацию смартфонов в базе IMEI: зачем это нужно, сколько стоит

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские операторы связи хотят брать плату за регистрацию смартфонов в базе IMEI. Что об этом известно, сколько придется заплатить?

Зачем нужна база IMEI

Крупнейшие российские операторы связи обратились к Минцифры с предложением создать целевой фонд развития сетей связи и импортозамещения критической инфраструктуры. По данным «Известий», наполнять его они рекомендовали, в частности, доходами от регистрации мобильных устройств в базе уникальных идентификационных номеров (IMEI).

IMEI — это уникальный 15-значный код, который производители присваивают всем гаджетам. Этот идентификатор позволяет операторам сотовой связи распознавать устройство в своей сети и в определенных случаях отслеживать его местоположение. В частности, службы безопасности банков используют этот код для подтверждения подлинности сеанса. Если в мобильное приложение пытается зайти злоумышленник с подмененной SIM-картой, система сверяет IMEI устройства и может заблокировать подозрительную операцию.

По данным источника, база IMEI также позволит увеличить доходы операторов и сократить серый ввоз в РФ смартфонов.

IMEI существуют в Турции, Казахстане, Азербайджане и других странах. Там операторы связи не обслуживают мобильные устройства, чей идентификатор отсутствует в базе.

«Создание единой базы — это ответ на все проблемы и вызовы, связанные с мошенничеством. Иначе говоря, этот реестр номеров делается для того, чтобы государство и частные игроки рынка могли четко понимать, с какого устройства осуществляется звонок. Я думаю, что во многом у людей возникают страхи, что сейчас их IMEI появится в какой-то базе или заблокируют устройство, или каналы поставки, и все станет дороже. Это не об этом. Если вы купите смартфон в официальном магазине, его ни за что не заблокируют в будущем», — объяснил NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Кто и сколько будет платить за регистрацию гаджетов в базе IMEI

Создание базы IMEI обсуждается в рамках второго пакета поправок по борьбе с кибермошенничеством. Вопрос находится в стадии проработки с конца 2025 года. На настоящий момент решения о том, на кого будет возложена обязанность по оплате — на пользователей, продавцов или другие стороны, нет.

По данным «Известий», крупнейшие операторы связи хотят «забрать плату себе». В странах, где такие базы уже существуют, регистрация одного аппарата для покупателей обходится в сумму от 500 до 700 рублей.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что операторы связи должны взять соответствующие расходы на себя. Он обратил внимание, что на фоне блокировок мессенджеров их доходы значительно выросли и они способны покрыть все затраты.

«Практически все мои друзья и знакомые, включая меня самого, стали за связь платить в полтора, а некоторые в два раза больше. То есть сейчас доходы операторов за последние полгода растут и продолжат расти. Поэтому я считаю, что создание базы IMEI для внесения устройств — это недорогая процедура, и с учетом возросших доходов все эти расходы совершенно спокойно могут быть покрыты операторами», — заявил парламентарий радиостанции «Говорит Москва».

Мария Баранова
М. Баранова
