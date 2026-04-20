20 апреля 2026 в 12:45

Погода в Москве во вторник, 21 апреля: ждать ли мокрого снега и потепления

В Москве и Московской области завтра, 21 апреля, в течение суток ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 21 апреля

В Москве завтра, 21 апреля, днем воздух прогреется только до +8 градусов.

«Во вторник, 21 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки (ночью — мокрый снег, снег, днем — преимущественно дождь). Температура в Москве ночью — от 0 до +2 градусов, по области — от -3 до +2 градусов. Температура днем в Москве — от +6 до +8 градусов, по области — от +4 до +9 градусов. Ветер северо-западный, северный, 7–12 м/с. Ночью по области местами гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во вторник в российской столице сформируется временный снежный покров.

«Во вторник циклоническое влияние ослабеет, а связанные с ним заряды снега зацепят только восток и юго-восток Подмосковья, где сформируется временный снежный покров высотой 1–3 см. В самой Москве без существенных осадков, местами возможна слабая гололедица. В предстоящую ночь около 0 градусов, по области заморозки до -2 градусов, днем из-за облаков выглянет солнце и прогреет воздух до +8–10 градусов», — уточнил метеоролог.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 21 апреля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 апреля в Санкт-Петербурге в ночные часы ожидаются заморозки до -1 градуса.

«21 апреля будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура днем — от +12 до +14 градусов, у водоемов — до +9 градусов. Температура воздуха ночью — от -1 до +1 градуса. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, во вторник, 21 апреля, в Северной столице днем ожидается от +10 до +12 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +2 градусов. Прогнозируется облачная погода. Без осадков. Влажность воздуха ожидается около 50%. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Ветер слабый.

Иван Смирнов
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
